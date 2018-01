Unha auditoría revela que 49 concellos da provincia non teñen servizo de normalización lingüística

A auditoría lingüística dos concellos da provincia de Pontevedra realizada por A Mesa pola Normalización Lingüística e a Deputación Provincial puxo en evidencia que os concellos van avanzando na normalización do galego e adoitan ofrecer a maior parte da atención no noso idioma, pero aínda queda por avanzar en implantación de servizos de normalización.

O estudo permite definir un mapa da situación da provincia en canto ao uso do galego por parte das administracións locais e tamén puxo sobre a mesa que aínda queda moito por traballar naqueles servizos municipais que se ofrecen a través de empresas externas como a banca electrónica, por exemplo.

A auditoría realizouse entre os meses de febreiro e maio de 2107 e examinou o grado de cumprimento das garantías lingüísticas nos 61 concellos a través de cuestións tan básicas como os idiomas dispoñibles nas páxinas webs, nas redes sociais, nos teléfonos de atención cidadá, a dispoñibilidade de servizos e/ou técnicos de normalización, o uso do galego nas actas dos plenos, bandos e impresos de trámites, na banca electrónica, ou no apartado de turismo.

As conclusións deste estudo serán presentadas este mércores na III Xornada de Normalización Lingüística da Deputación, na que os concellos poderán coñecer, entre outras cuestións, as novidades das axudas para dinamización do uso do galego que, neste exercicio, incrementan a partida orzamentaria ata acadar os 300.000 euros.

Antes a presentación, o deputado de Cultura e Lingua, Xosé Leal, valorou que esta auditoría axudará á Deputación a "deseñar novas fórmulas coas que normalizar por completo o uso do galego nas institucións públicas".

A auditoría recolle que 49 concellos da provincia non dispoñen nin de servizo nin de técnico de normalización lingüística, 12 contan con servizo e con técnico, e 34 están na rede de dinamización lingüística da Xunta de Galicia.

A atención cidadá telefónica e a páxina web son os aspectos nos que o galego está máis consolidado. Na atención telefónica, as mensaxes de inicio para remitir ás diferentes áreas de cada concello están gravadas en galego e, nos casos nos que se lle ofrece á persoa usuaria a posibilidade de elixir entre o galego e o español, sitúan a elección do galego en primeiro lugar. Tan só en Moraña a mensaxe telefónica de inicio utiliza única e exclusivamente o español.

En canto á páxina web o máis habitual é que poida lerse nos dous idiomas oficiais, en galego e en español. Unha constante que se mantén nas páxinas dedicadas á área de Turismo, que ademais adoita incorporar outros idiomas como o inglés, o francés ou o portugués.

Arbo, A Cañiza e A Lama son os tres concellos que teñen as súas páxinas de turismo só dispoñibles en idioma español; e Baiona, O Grove, A Guarda, A Illa de Arousa, Mondariz Balneario e Vilagarcía de Arousa usan só o español nas redes sociais nas súas contas ligadas ao turismo.