Encontra un sobre con 1.000 euros, consúltao en casa coa esposa e deciden entregalo á Garda Civil

Javier Vidal Piñeiro recibe o galardón por ter entregado un sobre con 1.000 euros que atopara na rúa © Concello de Ponte Caldelas

Que farías se atopas un sobre con mil euros no medio da rúa? É a pregunta que se fixo Javier Vidal Piñeiro, un veciño de Ponte Caldelas, cando tras saír dunha sucursal bancaria vía un sobre no medio da beirarrúa, sen datos persoais. No seu interior, mil euros.

Este veciño levouno a casa e alí consultou coa súa muller que facer co diñeiro. Ambos decidiron que o correcto era entregalo porque "a xente ou está a pasar moi mal con tanta crise". Desta forma, os billetes foron entregados no cuartel da Garda Civil. Os axentes realizaron varias investigacións e localizaron á propietaria.

Tratábase dunha muller, veciña tamén de Ponte Caldelas, que metera o sobre entre outros papeis e nin sequera notara a falta de diñeiro. Ao recuperar os mil euros, a muller chamou ao seu salvador para darlle as grazas de forma emotiva.

Este xoves, Javier Vidal recibía o recoñecemento por parte do equipo de goberno local e da Garda Civil, a través do sarxento-xefe do posto, Javier Márquez. O alcalde de Ponte Caldelas destacaba que este veciño é pai de familia e un traballador autónomo "que non é millonario nin moito menos". Andrés Díaz recoñeceu que era un exemplo para a sociedade porque o civismo e ser boa persoa debería ser o normal. O Concello entregoulle un agasallo institucional, unha figura que reproduce a escultura do pescador do río Verdugo.