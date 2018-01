Comeza a reforma do Centro de día de Sanxenxo cunha primeira fase de 82.000 euros

Esta semana comezaron as obras interiores e de instalacións do edificio do Centro de Día Municipal que cumpriu recentemente 15 anos desde a súa posta en marcha no ano 2002, o uso e o tempo provoca que parte da infraestrutura existente necesite obras de acondicionamento e renovación.

É por iso que o goberno apostou por un investimento no centro co obxectivo de acondicionar as instalacións e con iso prestar un servizo de maior calidade.

Nesta primeira actuación vai realizar un investimento que ascende a 82.000 euros.

Deste total, destinaranse 58.000 euros a unha reforma interior que contempla:

A substitución e reparacións varias en carpintería metálica e de madeira.

Acondicionamento de aseo adaptado a persoas con mobilidade reducida.

Reforzo de tabiques.

Cambios no pavimento.

Protección solar en xanelas.

Pintado do edificio

Recubrimiento de todo o chan en linóleo para unha maior hixiene e seguridade de usuarios e traballadores.

Os 24.000 euros restantes investiranse en:

Un novo sistema de protección contra incendios.

Melloras na ventilación.

Posta a punto e reparacións en caldeiras, bomba de calor e depósito de gasoil.

Melloras na extracción de gases e cheiros.

SEGUNDA FASE. OBRAS EXTERIORES

Unha vez terminadas estas obras, para as que se contempla un prazo de execución dun mes, levará a cabo un novo investimento para a zona exterior do edificio, cun orzamento que superará os 70.000 euros. Proxecto no que o goberno está a traballar para concretar exactamente en que consistirá esta segunda actuación.