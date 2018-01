Marín convoca á veciñanza para actualizar o rueiro no rural

Praia do Santo © Concello de Marín

O Concello de Marín ven de convocar catro encontros para recoller as aportacións dos veciños, para a recuperación dos nomes antigos dos camiños e das zonas do rural co obxectivo de actualizar o ruerio municipal.

A primeira reunión terá lugar o próximo martes 23 de xaneiro, na casa de cultura de Ardán (Carballido), onde a partir das 17 horas e ata as 20 horas, recollerase dita información correspondente as zonas de Casás, Teoira, Moledo e Loira (Ardán), o xoves 25, serán as zonas de Lameiro, Cabodevila, O Pazo, Igrexario e Picotes, o martes 30, serán as zonas de Vilaseca, Xuncal, Xermade e Malvido, o xa o 1 de febreiro será no Local social de Pastoriza, de 17:30 horas a 19:30 horas e a zona da que recollerase información e de Pastoriza.

Dende o Concello convidan á veciñanza a colaborar neste proxecto, que pretende preservar a nosa memoria, tendo constancia escrita dos nomes orixinarios dos camiños e das zonas e entendendo que a mellor forma de facelo é contando coa aportación das persoas que viven nelas.