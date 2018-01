Portonovo, sen mercado ata febreiro por obras de reforma

Ata o próximo 2 de febreiro, segundo as previsións do Concello, non volverá abrir as súas portas o mercado de Portonovo. Durante todo ese tempo realizaranse nas instalacións unha serie de actuacións para mellorar o espazo.

En concreto, levantarase o chan existente para colocar un chan con resina epoxi que garanta a seguridade e mellore un dos puntos con máis afluencia de xente diaria na vila.

Ademais, colocaranse dúas portas automáticas en dúas entradas ás instalacións.

Por ese punto é por onde se accede á zona exterior cuberta do mercado e as vendedoras teñen que soportar no inverno o frío e choiva que entran polas portas actuais, que teñen que estar continuamente abertas durante o seu horario de traballo.

As obras contan cun orzamento de 30.000 euros.