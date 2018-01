"Cousas estrañas" no mercado de abastos para o regreso da Sétima Feira

A moda e a arte máis vangardista regresou este sábado ao mercado de abastos de Pontevedra. Tras varios meses de parón, a Sétima Feira reclamou de novo o seu protagonismo no primeiro andar da praza, enchendo de creatividade este emblemático espazo.

Foi unha xornada que, baixo o lema Estraño xaneiro, estaba ambientada na popular serie de televisión emitida por Netflix, Stranger Things.

De novo, unha chea de artistas e creadores emerxentes amosaron os seus produtos ao público pontevedrés que, ademais, puido gozar coa música de Chroma e DJ Palito.

Nesta ocasión participaron na Sétima Feira: Casal de Creación, Culebra, Degerónimo, Empaquetando Ando, Estrellas o limones, Fillos do mar, Índica & Nórdica, Khett, La Canalla, La Platanera, Madarov, Mágicos Gagarin, Más de campo que las amapolas, Mi madre no me deja, Patakafrita, Sheii Broullon, SomosOcéano, Son Humanita, Sweet Paripé, Tramónmilenario e Unha ajulla no palleiro.

O apartado gastronómico correu a cargo de Elefantes de Cacharrería e Mis galletas y otras cosas.