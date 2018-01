Pontevedra, a voltas coa Xunta pola iluminación da ponte da Barca

A iluminación -ou máis ben a falta dela- na ponte da Barca segue xerando un cruzamento de mensaxes entre o Concello de Pontevedra e a Xunta de Galicia. Aínda que, nas últimas horas, con novidades. O goberno municipal, aínda que segue defendendo que o seu mantemento non lle corresponde, acepta agora cambiar as luminarias da infraestrutura.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, asegura que o Concello tomou esa decisión ao ser unha actuación "provisional" e para que os cidadáns que cruzan a ponte non sufran as consecuencias desta situación.

"Do que se trata é de que a xente que pasa a ponte da Barca, mentres non se modifica a estrutura nin ou ancho das beirarrúas, fágao con certa seguridade", sinalou o alcalde, que lamenta en todo caso que non haxa "outro tipo de trato" entre administracións. Entende que este asunto resolveríase cunha chamada.

Algúns dos puntos de luz, afirma o rexedor pontevedrés, poderán ser substituídos por outras sen problema. Pero para outros haberá que facer unha pequena obra, ao estar rotos os portalámpadas ou mesmo ter o cableado cortado ou nun estado defectuoso.

Os técnicos municipais redactaron un proxecto de urxencia, valorado nuns 3.000 euros, que será asumido polas arcas do Concello. Pero para iso, matiza Lores, necesítase un permiso da Xunta -como titular da infraestrutura- que esta non deu, a pesar de remitirlles esta actuación.

Pero desde o goberno galego, concretamente o departamento de Infraestruturas, negan ter recibido proxecto algún, nin na súa sede central nin na delegación territorial. Iso si, aclaran que en todo caso ese mantemento é competencia municipal, polo que se a obra non é de gran envergadura nin afecta á estrutura da ponte poderían facela sen consultalo.

A esta situación referiuse tamén o vicepresidente galego, Alfonso Rueda. Asegura que "en breve" o Diario Oficial de Galicia publicará a licitación da obra de remodelación da ponte, na que a Xunta investirá máis dun millón de euros. Os traballos, engadiu, executaranse este mesmo ano.

Tras comprobar que a estrutura de ponte está en boas condicións, a reforma centrarase na reparación da cuberta. "Iso é o que imos facer agora", explicou Rueda, que lembrou que o mantemento e reposición da iluminación é responsabilidade dos concellos.

"Poio tomou unha decisión acertada e esperemos que Pontevedra faga o mesmo", destacou o vicepresidente, para o que "non ten sentido" entrar nestas discusións cando cada administración "ten claras as súas competencias".