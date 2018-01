Propoñen instalar videovixilancia na igrexa de Cuntis tras reiterados intentos de roubo

A igrexa parroquial de Santa María de Cuntis sufriu na noite deste mércores 17 a este xoves 18 de xaneiro un novo intento de roubo. Trátase da segunda vez nun mes que tentan forzar a porta de acceso ao templo, segundo puido constatar a Policía Local.

Tras este novo episodio de danos, a Policía Local emitiu un informe no que indica que se descoñece a autoría do suceso e considérase que é necesario adoptar algún tipo de medida preventiva para evitar que estes danos e intentos de roubo repítanse.

Entre outras medidas, propón que se mellore a iluminación na zona e que se instalen cámaras de videovigilancia.

Nesta ocasión, a porta que apareceu danada na mañá deste xoves foi a que dá acceso lateral á igrexa. Presentaba danos de consideración na fechadura e a estrutura, segundo a inspección ocular realizada pola Policía Local.

A muller que realiza habitualmente as tarefas de campanera no templo indicou á Policía Local de Cuntis que o incidente tivo que producirse nalgún momento da noite do mércores ao xoves e que os feitos son reiterados no tempo.