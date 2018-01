Acordo unánime no Parlamento para mellorar a seguridade viaria no Camiño Portugués

Luis Bará, deputado do BNG © BNG

A proposta do BNG defendida polo deputado por Pontevedra, Luís Bará, para mellorar a seguridade viaria do Camiño Portugués acadou a unanimidade da comisión de Ordenación do Territorio celebrada este xoves no Parlamento galego.

O acordo contempla o apoio á mesa permanente do Camiño Portugués de Santiago, fomentar a comisión de seguridade viaria do camiño creada pola Subdelegación do Goberno priorizando as actuacións para eliminar os treitos conflitivos denominados puntos negros.

Ademais, o acordo aprobado promoverá, en colaboración con diversas institucións, vías alternativas nas que o actual trazado do camiño non garanta a seguridade viaria dos peregrinos a pe e en bicicleta. Bará defendeu incluír no texto un punto para crear "un plan de mellora ciclista no tramo do Camiño Portugués entre Tui e Compostela" finalmente recollido tamén no acordo.

O parlamentario do BNG agradeceu o apoio de todas as forzas políticas á iniciativa nacionalista e anunciou que as medidas deben implementarse no "prazo máis breve" posible ante os problemas que está a xerar a inseguridade viaria.