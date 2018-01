Aprazan unha semana o xuízo a un pontevedrés por abusar da súa veciña de 15 anos

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra aprazou ata a próxima semana o xuízo previsto para este xoves contra un pontevedrés acusado de abusar sexualmente dunha menor de 15 anos que vivía no seu mesmo edificio.

O xuízo celebrarase finalmente o vindeiro martes 23 de xaneiro e farase, segundo indicaron fontes xudiciais, a porta pechada. O obxectivo é garantir a intimidade da vítima.

O home está acusado dun delito continuado de abuso sexual a menor de 16 anos con penetración e enfróntase a 11 anos de prisión e á pena de prohibición de aproximarse a unha distancia de 500 metros á menor e comunicarse con ela por calquera medio durante seis anos máis. Non deberá indemnizala porque a nai da moza renunciou a reclamar unha indemnización por estes feitos.

Os feitos ocorreron no ano 2015 nun municipio da comarca do Salnés que non se especifica para garantir a intimidade da menor.

O procesado estableceu amizade coa nai e os irmáns da menor, que vivían no mesmo edificio, e moitas tardes convidábaos á súa casa para tomar un café, xeados ou con calquera outro pretexto. Xa a partir de xuño de 2015, cando a presunta vítima a súa irmá de 13 anos terminaron as clases, pasaban case todas as tardes no domicilio del.

Aproveitándose da idade da menor e da relación de confianza xerada, o fiscal sostén que abusou dela e fíxoo durante case todos os días entre finais de xuño e o 15 de xullo. Levábaa o seu dormitorio e, con intención de satisfacer os seus desexos sexuais, quitáballe a roupa ou pedíalle que a quitase ela.

Ela primeiro mostráballe a súa oposición para espirse, pero logo accedía e, a continuación, el tocáballe coas mans todo o corpo espido e despois e, sen usar ningún método anticonceptivo, mantiña relacións sexuais con ela.