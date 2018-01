Sanxenxo recada case medio millón de euros en 2017 polo parking do porto

A recadación do parking do porto deportivo de Sanxenxo alcanzou os 472.762 euros durante o pasado ano 2017. Son case 20.000 euros máis que o exercicio anterior.

No informe presentado por Nauta, contabilizáronse un total de 211.657 tickets expedidos en 2017, o que supón un incremento de 15.556 tickets con respecto ao 2016. Días como o 19 de agosto ou o 4 de setembro destacan no calendario polos máis de 1.200 usuarios rexistrados.

A estes datos hai que sumar as 5.326 entradas rexistradas no parking superior da Praza do Mar, que entrou en funcionamento este verán cunha recadación estimada de 17.000 euros.

A estancia media dos vehículos no parking é de case dúas horas, sendo máis elevada en meses como agosto con 2 horas e 40 minutos de media, e máis baixa en xaneiro, con 1 hora e 20 min de estancia media.

Un total de 2.250 persoas, por outra banda, usaron o alcoholímetro desde a súa instalación no aparcadoiro do porto deportivo.

Este dispositivo, que tivo un custo de 900 euros, foi instalado co fin de comprobar se a persoa que fai uso do supera ou non a taxa do alcol permitida pola lei.

O lugar elixido para a súa colocación foi unha das entradas do parking, xunto á máquina de pago de tickets, por ser esta a zona na que se concentra principalmente a movida do municipio.

Esta iniciativa tivo como obxectivo principal concienciar ao condutor da incompatibilidade entre o consumo de alcol e a condución.