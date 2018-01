Un can vólvese agresivo e obriga a dous pontevedreses a atrincheirarse na súa habitación máis de dez horas

Pastor alemán CC BY-NC-SA Laura Nicola

Ás dúas da mañá empezou o pesadelo para dous veciños de Pontevedra e xa non puideron librarse ata pasadas as 12.20 horas. Foron máis de dez horas do pasado domingo nas que non puideron saír da súa habitación porque non llo permitía o seu can, un pastor alemán propiedade dun familiar que levaba tres meses con eles e esa noite púxose agresivo.

Tras máis de nove horas de 'peche' involuntario, sobre as 11.30 horas, chamaron ao 112 comunicando a situación na que se atopaban desde as dúas da madrugada e que necesitaban axuda para poder saír do dormitorio. O can abriu un moble no que gardaban o seu penso e, tras tiralo ao chan, púxose moi agresivo e xa non lles permitiu saír a outra parte da casa.

A chamada de socorro chegou á Policía Local de Pontevedra, que se desprazou ata a vivenda para tentar buscar unha solución ao problema destes veciños. Con todo, a mesma agresividade excesiva do can que mantiña aos seus coidadores encerrados no dormitorio impediulles a eles entrar á vivenda.

A solución non chegou ata pasadas as 12.20 horas da mañá. A petición da Policía Local, unha veterinaria da asociación protectora de animais Os Palleiros de Pontevedra desprazouse ata a vivenda e forneceulle ao can pastillas tranquilizantes. O efecto non foi inmediato dadas as dimensións do animal, de sete anos e case 40 quilos de peso.

Finalmente, tras unha segunda dose de fármacos e un tempo de espera para que lle fixesen efecto, os dous veciños 'retidos' puideron saír do seu cuarto sen problema. O animal tiña a agresividade controlada.