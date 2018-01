Concentración contra a conxelación salarial nas empresas de elaboración de produtos do mar

Traballadores do colectivo de elaboración de produtos do mar e delegados de Comisións Obreiras (CC.OO.) protagonizaban este mércores unha protesta na entrada de acceso ao Porto de Marín. A protesta manifesta o seu malestar pola negativa da patronal do sector para constituír a Comisión Negociadora do Convenio Colectivo deste sector. O convenio finalizou a súa vixencia en 2015 e aínda non se alcanzou un acordo.

José Luis García Pedrosa, secretario de organización de CC.OO. na comarca, lamenta a conxelación salarial desde hai máis de dous anos para as traballadoras do sector. Perciben salarios mensuais inferiores aos 800 euros, mentres que os empresarios seguen presentando boas contas de resultados á conta dos salarios de miseria, segundo denuncia este sindicato.

A provincia de Pontevedra é a que conta cun maior número de empresas neste sector e Comisións Obreiras ten previsto continuar co calendario de mobilizacións.