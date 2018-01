O "rastrillo" do Nadal da asociación contra o cancro recadou 20.086 euros

O "rastrillo" do Nadal da asociación española contra o cancro (Aecc) recadou un total de 20.086 euros que irán destinados á continuidade dos diversos programas, proxectos, actividades e servizos que teñen en marcha para a axuda integral das persoas enfermas de cancro e as súas familias.

Segundo precisou a Aecc, estes apoios que van desde a intervención psicosocial, ao coidado paliativo do enfermo oncolóxico, pasando polo apoio que presta o voluntariado da asociación tanto no hospital como no domicilio das persoas enfermas.

Desde a asociación agradecen o gran esforzo das persoas que voluntariamente participaron neste "rastrillo" que se vén desenvolvendo desde hai vinte anos en Pontevedra.

Igualmente agradecen a colaboradores e doantes que fan posible que esta actividade solidaria se consolide coma un referente no Nadal de todos os pontevedreses.