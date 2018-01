Campaña "Rías Baixas, somos historias" © Deputación de Pontevedra Campaña "Rías Baixas, somos historias" © Deputación de Pontevedra A imaxe da campaña toma como base o labirinto de Mogor © Deputación de Pontevedra O patrimonio será eixo da promoción das Rías Baixas en Fitur © Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra elixiu ao patrimonio da provincia como eixo da súa promoción na Feira Internacional do Turismo (Fitur).

Co lema "Rías Baixas, somos historias" e a Marquesa vermella e activista María Vinyals como fío condutor, presentarase o vindeiro xoves unha campaña que a presidenta da administración provincial, Carmela Silva, describiu este martes durante a súa presentación como "innovadora" e que recolle a proposta do Parlamento e o Consello da Unión Europea que declararon ao 2018 como Ano Europeo do Patrimonio Cultural.

Carmela Silva sinalou que o "marcado carácter estratéxico" desta tipoloxía do turismo cultural pola súa baixa estacionalidade e por ser especialmente rendible economicamente. Segundo os datos ofrecidos pola Deputación de Pontevedra, o gasto medio do turista que acode á provincia por motivos culturais é de 68 euros diarios de media, fronte ao visitante que acode por negocios que destina 54 euros ao día, o turista enogastronómico con 36 euros e os turistas de sol, praia e natureza cunha media de gasto diario de 29 euros.

Ademais a presidenta sinalou que o turismo cultural caracterízase pola súa gran capacidade para captar visitantes procedentes do estranxeiro, cuxo media de gasto é de 102 euros ao día, segundo os datos recollidos por Turismo Rías Baixas.

En grandes liñas en Fitur presentarase á provincia de Pontevedra como un "multidestino, internacional e desestacionalizado" cun gran compendio de recursos vinculados ao patrimonio fortificado, arqueolóxico, paisaxístico, literario, relixioso, inmaterial e etnográfico. Como fitos destacarase que este 2018 será o ano no que o Castelo de Soutomaior complete a súa musealización, polo que desde hoxe estará pechado ao público para iniciar as obras que terminarán en abril.

Ademais Pontevedra preparou para Fitur 2018 unha curtametraxe "que vai sorprender moitísimo" protagonizado pola actriz Patricia Torres. Carmela Silva tamén comentou en rolda de prensa que a imaxe da campaña toma como base o labirinto de Mogor.

Xunto a esta presentación do destino Rías Baixas, a institución provincial vai apoiar aos concellos de Pontevedra, que dará a coñecer o Campionato do Mundo de Tríatlon, e ao de Vigo, que promove a candidatura de Cíes como Patrimonio da Humanidade. Tamén manterá unha reunión coa asociación da "Ruta dos fenicios", xa que en novembro do 2018 a provincia de Pontevedra acollerá a súa Asemblea Estatal.

Finalmente, e tamén no marco de Fitur, a Deputación vai participar na "Noite Q". Neste evento, a institución recollerá os tres distintivos Q de Calidade, os dous que renovan as oficinas do Palacete das Mendoza e Armenteira e o novo que conseguiu a oficina de información turística do aeroporto de Peinador.