Sen cinto, catro anos sen ITV... as infraccións que sacan á luz os controis da Policía Local

Control da Policía Local de Pontevedra para vixiar as distraccións e as condicións dos vehículos © Mónica Patxot Control da Policía Local de Pontevedra para vixiar as distraccións e as condicións dos vehículos © Mónica Patxot Control da Policía Local de Pontevedra para vixiar as distraccións e as condicións dos vehículos © Mónica Patxot Control da Policía Local de Pontevedra para vixiar as distraccións e as condicións dos vehículos © Mónica Patxot Control da Policía Local de Pontevedra para vixiar as distraccións e as condicións dos vehículos © Mónica Patxot

A Policía Local de Pontevedra está á espreita de toda infracción que poidan cometer os condutores pontevedreses durante todos os días do ano, pero periodicamente centran a súa atención en algúns aspectos en particular e redobran os esforzos para controis puntuais. É o que está a ocorrer esta semana. Este luns puxo en marcha dúas campañas simultáneas, unha centrada no control das condicións do vehículo e outra de distraccións ao volante.

O primeiro dos controis realizouse pola mañá na avenida Domingo Fontán e o segundo na tarde deste luns na rotonda entre o Paseo de Colón, San Roque, a Alameda e Raíña Victoria. Neste tan só foron necesarios uns minutos de vixilancia para descubrir as primeiras infraccións. Conducir sen levar o cinto de seguridade e nun coche que non pasou a ITV foron os fallos que menos tardaron en detectar os axentes.

Un condutor que ía sen cinturón foi o primeiro ao que deron o alto os axentes que participaron no segundo control, pero nos primeiros minutos de duración tamén saíron á luz outras infraccións como a dun condutor ao que pararon porque non levaba cinto, e, en canto revisaron as condicións do vehículo, descubriron que levaba catro anos coa ITV caducada.

As infraccións detectadas foron obxecto de sanción por parte dos axentes. En total, participaron neste segundo control das dúas campañas dous coches patrulla, dúas motos e un vehículo de atestado, seis axentes que permaneceron na citada glorieta durante arredor dunha hora.

O despregamento policial chamou a atención dos condutores que circulaban a esa hora por unha zona con grande densidade de tráfico, pois estaban situados en todas as saídas de rotonda e tiñan un carril habilitado con conos para dar o alto aos vehículos.

Durante ambos os dous controis de mañá e tarde, a Policía Local controlou 1.070 vehículos e denunciou un condutor por ter o carné caducado, outro por ir sen cinto e dous por non ter a ITV en regla.

A Policía Local está a realizar, en concreto, dúas campañas diferentes e ambas as dúas durarán ata o domingo 21 de xaneiro. A relativa á vixilancia e control das condicións do vehículo faise sumándose á que realiza a nivel global a Dirección Xeral de Tráfico e a outra é propia.

A campaña de distraccións ao volante estase a centrar especialmente no uso de dispositivos móbiles na condución de vehículos no caso dos turismos de uso particular e tamén da consulta de aparatos GPS e albaráns entre os profesionais.

A Policía Local puxo en marcha esta campaña porque se ten constatado que os despistes están presentes en máis do 60% dos accidentes de tráfico da cidade de Pontevedra. Desde o ano 2010, en Pontevedra reducíronse un 38% as infraccións de tráfico, pero esta tendencia á baixa vese descompensada coas denuncias por uso de teléfono móbil.