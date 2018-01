Programa para romper co tabaco organizado pola Asociación contra o cancro

A Asociación española contra o cancro (Aecc) organizará un novo curso de "Deshabituación Tabáquica", unha acción de saúde que será impartida polo psicólogo clínico Enrique Casas os martes de 17.30 a 19.00 horas (a partir do 6 de febreiro), na sede da Xunta Provincial de Pontevedra, Rúa Augusto González Besada, 9.

Este taller de deshabituación tabáquica está dirixido a calquera persoa maior de 18 anos que decidise ou estea interesada en deixar de fumar. Dotarase ao fumador dun programa de axuda específica e personalizada, combinando a diminución progresiva do consumo de nicotina e unha serie de estratexias para facer máis levadío o proceso de abandono. Algunhas das estratexias pasan por achegar información achega do tabaco, os riscos para a saúde e os beneficios de deixar de fumar, técnicas de autocontrol e control de tensión e habilidades dirixidas á prevención de recaídas, entre outras.

Para inscribirse será suficiente con anotarse na oficina da rúa Augusto González Bicada, chamar ao 986 86 52 20 ou enviar un correo electrónico a enrique.casas@aecc.es, onde se lle informará da duración do programa e a estrutura das sesións. Admitiranse inscricións ata o martes 30 de xaneiro.

Cabe lembrar que estes cursos son totalmente gratuítos e forman parte do programa de prevención ofertado pola Aecc, existindo un elevado índice de éxito entre todas as persoas que participan. Porque deixar de fumar non é fácil. Implica un esforzo persoal que require tempo e unha firme decisión, por iso queremos axudar con apoio técnico, consellos e compañía.