A Plataforma de Defensa do Verdugo aplaude que Augas de Galicia revogue a urxencia do trasvasamento do río

A Plataforma en Defensa do río Verdugo (PLADEVER) mostrou a súa satisfacción ante a decisión de Augas de Galicia de revogar a declaración de urxencia para acometer as obras de transvasamento do Verdugo. Desde este colectivo enténdese que, desta forma, pódense estudar alternativas eficaces sen causar problemas medio ambientais e adoptando medidas para lograr un uso responsable da auga.

Fernando Malvar, portavoz de PLADEVER, manifesta que é necesario que cada un dos concellos implicados debe buscar solucións satisfactorias para preservar o ecosistema e a biodiversidade da conca dos ríos Oitavén e Verdugo.

Este colectivo cre que o estudo realizado por expertos en diversas materias desde un punto de vista científico para esta Plataforma debe servir de base para adoptar "decisións racionais". Entenden que é preciso estudar outras opcións como unha auditoría da rede de abastecemento para evitar fugas da 40% da auga captada no encoro de Eiras, a procura de captacións subterráneas ou a instlación de minidesalinizadoras para zonas do sur da provincia.

Representantes da Plataforma manterán diversos encontros a partir do luns 15 con representantes públicos dos concellos afectados polos problemas de auga como Cangas ou Moraña.