Os Hospitais públicos de Pontevedra e o Salnés acadan 40.000 euros para investigar sobre o cancro de colon

Unha bolsa da Acción Estratéxica en Saúde ( AES), promovida polo Instituto de Saúde Carlos III, chegará a Pontevedra destinada á investigación do emprego de datos masivos no diagnóstico precoz do cancro colorrectal.

A dotación ascende a 40.000 euros para desenvolver un estudo ao longo de tres anos nos centros hospitalarios da área sanitaria norte. Participarán o servizo de Dixestivo do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Atención Primaria, a Facultade de Ciencias Sociais e o Instiuto de Investigación Galicia Sur.

A investigación correrá a cargo do equipo de profesionais integrado por Modesto Martínez, Alejandro Ledo, Santiago Pérez, Belén Piñón, Ángel Salgado, Ismael Said, Marta Ocampo, Xosé Mahou e José Luís Ulla. Basearase na información que cada paciente xera en cada contacto co seu servizo de saúde e estes profesionais tentarán validar o emprego da minería de procesos para avaliar a efectividade dunha vía rápida de diagnóstico de sospeita de cancro colorrectal. Isto redefiniría a toma de decisións clínicas ante a sospeita dunha patoloxía, segundo informan desde o Servizo Galego de Saúde.

As vías rápidas de diagnóstico reducirían o tempo, entre a sospeita dun cancro e a confirmación, para diagnosticar a enfermidade e aceleraríase o inicio do tratamento.

Se se comproba o bo funcionamento deste circuíto de actuación, a nova vía rápida sería incorporada á práctica asistencial durante un período de 18 meses, tras os que se volvería a avaliar dentro desta liña de investigación.