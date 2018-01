As 71 hortas urbanas de Marín, por sorteo

O Concello de Marín celebrou este venres un sorteo no salón de plenos do consistorio para adxudicar as 71 hortas urbanas que se poñen a disposición da veciñanza este ano 2018.

Segundo informou o Concello, houbo un total de 86 solicitudes para 71 hortas, de modo que se optou por realizar un sorteo, no que estiveron presentes a concelleira de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, e unha funcionaria municipal.

O sorteo discorreu con normalidade, coa única anécdota de que as mans inocentes utilizadas para realizalo foron dous xornalistas locais de Marín que acudiron para cubrir o acto. Unha vez rematado, xa se fixo pública a lista de adxudicatarios e dos que quedaron na lista de espera.

Marián Sanmartín anunciou que o Concello realizará un control para confirmar que os peticionarios son os que realmente explotan as hortas, pois quedou xente en lista de espera e teñen constancia de queixas de que existen persoas que traballan varias hortas que non están adxudicadas ao seu nome.