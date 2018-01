Enchede Pontevedra de pingüíns!

Diploma acreditativo de apadriñamento de anteriores campañas do ET © PontevedraViva

A XXXI Campaña Antártica dirixida polo Ministerio de Industria e apoiada polo Exército de Terra, despregada este mes de xaneiro en Illa Decepción - a uns cen quilómetros da Antártida - xa abriu a campaña de apadriñamento de pingüíns 2018 que se prolongará ata o 15 de marzo. Trátase dunha iniciativa de concienciación ambiental, gratuíta para quen queira sumarse a ela. Na pasada edición lográronse apadriñar máis de 15.200 pingüíns.

As persoas interesadas só han de encher un sinxelo formulario dispoñible na web do Ministerio de Defensa. Unha vez xestionada a petición recibirán un diploma acreditativo coa fotografía do pingüín apadriñado, o nome que decidisen poñerlle e o compromiso de coidar o medio ambiente para que estes animais poidan seguir vivindo na Antártida.

Nesta edición a campaña engade unha novidade. Creouse o reto "5000 pingüíns contra o Cancro" de forma que se poden tamén facer doazóns cuxo destinatario integramente será a Asociación Española Contra o Cancro e os seus proxectos de investigación.

Campaña Antártica

A Campaña Antártica é a operación exterior máis antiga do Exército de Terra. Durante os catro meses que estes militares permanecen en Illa Decepción serven de apoio aos científicos que tamén se desprazan ata a Antártida, así como de difusores da actividade que desenvolven desde as bases Juan Carlos I e Gabriel de Castilla.

Desta difusión poden beneficiarse tamén os centros educativos, xa que existe a posibilidade de realizar videoconferencias centradas en diversas áreas temáticas relacionadas coa Campaña Antártica.