O PP espera un apoio unánime do resto de partidos á súa proposta sobre a AP-9

O portavoz do grupo municipal do Partido Popular en Pontevedra, Jacobo Moreira, "co fin de aclarar ao enredo no que se atopan BNG, PSOE e Marea con respecto ao futuro da AP-9", acaba de presentar un "pacto" para que o concello pontevedrés mostre unha postura unánime sobre este asunto.

Así, tras analizar as tres mocións presentadas polos diferentes grupos para o seu debate no próximo pleno municipal, os populares determinan que existen dous puntos de acordo nos que debería versar a postura para adoptar desde o consistorio da capital: o estudo de bonificacións para os usuarios desta autoestrada e o cumprimento do acordo do Parlamento de Galicia co que se solicita a transferencia da AP9.

Por este motivo, os populares presentaron esta xoves unha emenda sobre as tres mocións relativas á AP-9 co obxectivo de establecer unha postura conxunta "que permita abordar este tema coa máxima rigorosidade".