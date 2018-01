Ferido un menor tras ser atropelado diante do colexio Alfonso VII de Caldas de Reis

Os servizos sanitarios de urxencia trasladaron este martes a un menor de idade que resultou ferido tras ser atropelado en Caldas de Reis.

O accidente tivo lugar ás 19:30 horas do martes diante do Colexio Alfonso VII.

Segundo informa o Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia ata o lugar do suceso acudiron membros do GES de Valga, que colaboraron cos profesionais sanitarios na evacuación do menor ferido.

O 112 tivo coñecemento do atropelo a través dunha chamada de alerta do propio servizo de Urxencias Sanitarias.