A variante de Alba terá dous carrís pero será "ampliable" a catro

Servir de conexión entre as estradas a Vilagarcía e Caldas, funcionando como alternativa á estrada PO-225 que comunica Alba con San Caetano, sen necesidade de entrar no núcleo urbano. É o obxectivo da coñecida como variante de Alba.

A Xunta vén de licitar o contrato para redactar o seu proxecto construtivo. A este trámite, o goberno galego destina máis de 252.000 euros, segundo recolle o Diario Oficial de Galicia deste martes.

As empresas interesadas nesta actuación, que ten un prazo de execución de doce meses, poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 24 de xaneiro.

A variante custará uns 5 millóns de euros. É, segundo destaca a Xunta, unha estrada "estratéxica" para a vertebración da rede viaria de Pontevedra.

Os pregos técnicos sinalan que a variante contará con dous carrís de circulación, pero coa posibilidade de poder ampliarse a catro. No deseño, ademais, terán prioridade as propostas que minimicen o impacto social da estrada.

A variante partirá da actual rotonda da PO-225 en Alba. Un punto sensible será a conexión da nova vía coa N-550, a estrada entre Pontevedra e Caldas, en Cerponzóns. A Xunta require ás empresas que analicen a viabilidade de construír unha ligazón a distinto nivel da vía existente na actualidade.

Con respecto ao seu trazado, a consellería de Infraestruturas e Vivenda mantivo diversas xuntanzas cos veciños das parroquias afectadas na busca do "máximo nivel de consenso", de forma que as consideracións formuladas polos veciños sexan atendidas na medida do posible.