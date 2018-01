Un mes sen noticias dos polisóns que pediron en Marin asilo político en España

A piques de cumprirse un mes da chegada ao porto de Marín de dous polisóns que formalizaron a petición de asilo político en España, segue sen haber noticias do seu paradoiro. Tras chegar a bordo do buque 'Kristin C' o 12 de decembro, o día 13 partiron no mesmo barco en dirección a Polonia, pero xa nunca volveu saberse deles, unha situación que provocou as críticas da Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) e pola que xa se está tramitando unha queixa no Defensor do Pobo.

Javier Galparsoro, presidente de CEAR-Euskadi, puxo en marcha unha serie de xestións para interesarse pola situación dos refuxiados, que indicaron que tiñan orixe siria e palestino e formalizaron a petición de asilo asistidos por dous avogados de Marín. A pesar de que realizou un seguimento exhaustivo da ruta do barco, non conseguiu saber cal é o seu paradoiro.

"Todas mis gestiones y pesquisas ante ONG polacas y alemanas no ofrecen resultados", lamentou este luns este especialista con gran experiencia na asistencia a refuxiados e nas súas década de traballo na materia nunca viu unha situación similar á de Marín, na que ninguén impediu que dúas persoas demandantes de asilo abandonasen o país sen control.

Respecto diso, indica que a única certeza que ten é que os dous polisóns saíron de Marín e nunca chegaron ao porto polaco de Szczecin, onde si chegou o barco coa mercadoría que cargou en Marín, pero non estes dous ocupantes.

Javier Galparsoro considera "lamentable" a situación e indica que a queixa presentada ante o Defensor do Pobo está admitida a trámite e en estudo.

Para coñecer onde están os polisóns, Javier Galparsoro púxose en contacto por este asunto coa Axencia da ONU dos Refuxiados (ACNUR/ UNHCR) en España e Polonia e, a través deles, soubo que puideron desembarcar en Alemaña, pero non se sabe "ni cuándo, ni en qué puerto, ni dónde están ahora mismo".

Mentres tanto, a Oficina de Asilo e Refuxio do Ministerio do Interior admitiu a trámite a solicitude de asilo político formulada polos dous polisóns en Marín, que estaba sen resolver cando o barco partiu cara a Polonia, de modo que, no caso de que aparezan, deberían ser enviados a España.

Desde que tivo constancia deste caso, CEAR cuestiona que as autoridades e os responsables do barco poderían cometer "una grave vulneración de la normativa vigente" ao deixar saír o buque do porto de Marín mentres a solicitude de asilo dos dous mozos, que refiren ser de orixe siria e palestino, seguía sen resolver. CEAR sinalou días atrás que a situación non ten precedentes en España, pois as autoridades españolas deberían garantir que, se o buque no que chegaron íase de Marín, os dous mozos quedaba en territorio español á espera de que se resolvese a solicitude de asilo.

Segundo este colectivo, vulnerouse a normativa vixente e aceptada e de aplicación en España para estes casos, a Lei 12/2009, do 30 de outubro, reguladora do dereito de asilo e da protección subsidiaria -artigo 19- e o disposto nas instrucións conxuntas da Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil, da Dirección Xeral de Política Interior e da Dirección Xeral de Inmigración sobre tratamento a polisóns estranxeiros, que datan do 28 de novembro de 2007.