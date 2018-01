Pequenas melloras para o mercado de Portonovo

O Concello de Sanxenxo proxecta realizar unha pequena actuación de mellora no mercado de Portonovo.

En concreto actuarase nas entradas ao edificio, colocando senllas portas automáticas para terminar co frío e a choiva que teñen que soportar as vendedoras durante o inverno ao ter que deixar abertas as portas actuais.

Ademais vaise levantar o chan existente para colocar un chan con resina epoxi co obxectivo de garantir a seguridade e mellorar as instalacións dun dos puntos con máis afluencia de xente diaria na vila.

En ambas as dúas actuacións o goberno local investirá aproximadamente 30.000 euros.