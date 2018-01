O viveiro de Barro, a un 10% de quedar totalmente ocupado

A presidenta Carmela Silva con representantes de empresas que se instalarán no viveiro do polígono de Barro © Deputación Provincial

Seis empresas asinaron este venres os contratos de cesión de espazos no viveiro do polígono empresarial de Barro coa presidenta da Deputación Provincial. Estas entidades dedícanse á fabricación de pezas de precisión, a cómpraa-venda de vehículos, á distribución e aplicación de produtos para a construción, á comercalización de tecnoloxía sanitaria, á venda de accesorios para maquinaria pesada e a un curioso proxecto de fabricación de obleas de sabores con motivos relacionados co Camiño de Santiago.

Coa incorporación destas empresas, o viveiro xa ten ocupadas as 16 naves que se ofertan e 19 das 24 oficinas, polo que xa se atopa utilizado o 90% dos espazos. A presidenta provincial, Carmela Silva, indicou que existe unha lista de agarda para ocupar algunhas oficinas que xa se atopan completas e asegurou que o viveiro funciona moi ben con proxectos innovadores.

Unha das empresas que ocupará unha destas naves, Paumar Technology Consulting, dedícase á fabricación e deseño de tecnoloxía realizando investigacións sobre un procedemento que pode chegar a impedir o falecemento en casos de enfermidades ligadas ao Alzheimer. O proxecto será presentado en abril, anunciou a presidenta da institución provincial.

Ademais destas novas adxudicacións, o Polígono de Barro vendeu un total de 127.081 metros cadrados dun total de 261.000, que se traduce nun 49% de ocupación.