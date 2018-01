Pingueiras, portas bloqueadas e falta de limpeza no pavillón de Monte Carrasco

Deterioro das instalacións do Pavillón de Deportes de Monte Carrasco © Partido Popular

O Partido Popular anunciaba este xoves que presentará unha moción no próximo pleno para reclamar a xestión, limpeza e mantemento do pavillón de deportes de Monte Carrasco, na parroquia de Marcón. E no caso de que non poidan afrontar estes traballos esixe a súa cesión formal para que unha empresa resolva as deficiencias das instalacións.

Os populares, a través do portavoz Jacobo Moreira e do concelleiro Tomás Abeigón, denuncian que se atopa bloqueada unha porta de emerxencia e que se rexistran pingueiras, ademais de atoparse sucios os baños ou de faltar iluminación.

Abeigón considera que a falta de mantemento provocou estas deficiencias derivadas da filtración de auga desde a cuberta. E engade que se evitou se o mantemento realizouse de maneira periódica e con persoal suficiente. Os populares indican que o Concello gastou case 47.000 euros en renovar a cuberta deteriorada pero sen ofrecer solucións aos problemas que se detectan no interior. O edil popular presentaba este mesmo xoves un escrito reclamando o desbloqueo da porta de emerxencia do Pavillón xa que entende que supón un grave risco e perigo para os usuarios no caso de que sexa necesaria unha evacuación.