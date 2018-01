O Orfeón de Ardán celebra o seu Festival de Reis

Seguindo o costume iniciado na súa fundación no ano 2008 a Asociación Cultural Orfeón de Ardán, organiza, coa colaboración do Concello de Marín, o IX Festival de Reis na Casa dá Cultura desta parroquia marinense, situada en Carballido. Dito festival empeza ás 4,30 da tarde.

Repartiranse agasallos aos nenos e os Reis tamén obsequiarán con caramelos a todos os que se atopen no recinto.

CALENDARIO

Outro bo agasallo de Nadal é o calendario do libro e da lectura 2018 que se pode recoller na Biblioteca de Marín.

No ano 2018 celébranse varias efemérides destacadas relacionadas co libro e coa lectura en Galicia e en galego, que se suman a unha serie de datas que xa están ben establecidas na axenda cultural. O Calendario do libro e da lectura 2018, deseñado pola ilustradora Nuria Díaz, contempla as principais citas deste ano, para animar o conxunto da cidadanía a conmemoralas.

Os días do usuario das Bibliotecas, da Ilustración, da Lingua Materna, do Libro Infantil e Xuvenil, das Letras Galegas, das Librarías ou da Edición comparten protagonismo en 2018 con aniversarios de obras e de autores senlleiros das nosas letras.

O medio século da publicación de "A galiña azul", de Carlos Casares, na véspera de Noiteboa; os 130 anos do nacemento de Otero Pedrayo, o día 5 de marzo; as sete décadas do célebre discurso "Alba de gloria", pronunciado por Castelao o 25 de xullo de 1948 en Buenos Aires; ou os 90 anos do poemario de Manuel Antonio "De catro a catro", que viu a luz o 27 de marzo de 1928, son algunhas das propostas.