Quedan tres días para presentar candidaturas aos Premios Cidade de Pontevedra

O próximo venres 5 de xaneiro pechará o prazo para a presentación das candidaturas aos Premios Cidade de Pontevedra. Ata agora son tres as propostas formalizadas. A última, na categoría de persoa xurídica, é a de Clínica Médico-estética Trini Maquieira, presentada por Amencer-Aspace. A asociación quere pór en valor o labor altruísta que fai con mozos con parálise cerebral e afíns.

As dúas primeiras propostas que chegaran ao Rexistro do Concello pertencen á categoría de persoa física. Trátase da do psiquiatra e activo defensor da sanidade pública Victor Pedreira que foi presentada pola Asociación Alba de familiares e amigos de persoas con enfermidade mental de Pontevedra e a do triatleta Pablo Dapena, impulsada pola Aula Educación Vial de Pontevedra.

As persoas, asociacións, entidades, clubs o colectivos interesados teñen que formalizar as súas propostas no Rexistro do Concello e deberán levar unha memoria xustificativa que explique os méritos do designado.

Os Cidade de Pontevedra teñen dúas modalidades, persoa física e persoa xurídica. O xurado valorará o labor desenvolvido polos candidatos sobre todo no último ano e a proxección de Pontevedra e os pontevedreses derivada delo.

Os galardóns serán entregados con toda solemnidade nun pleno extraordinario de honra que se desenvolverá o 20 de xaneiro, día de San Sebastián patrón da Boa Vila.