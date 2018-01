O PP critica que o Concello de Pontevedra estea a "tirar cos cartos" no aluguer duns terreos sen uso na Canicouva

"Pontevedra volve a pagar 25.000 euros polo aluguer duns terreos aos que non se lle está a dar ningún uso", así o denunciou este martes o portavoz dos populares no Concello de Pontevedra, Jacobo Moreira.

O remate do ano 2017 xera outros 25.000 euros de gasto para o Concello de Pontevedra co fin de pagar á Comunidade de Montes de A Canicouva o aluguer dos terreos nos que se ía instalar a planta de compostaxe, todo isto, "a pesar de que ata o momento non existe nin tan sequera proxecto para dita instalación".

Deste xeito, se suma xa un total de 50.000 euros, correspondentes ás dúas anualidades do 2016 e do 2017, respectivamente.

O PP sinala directamente ao alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores e acúsao: "Lores e o seu Goberno están a tirar cos cartos dos veciños de Pontevedra". Ao edil popular lle parece un "despropósito" que "o Goberno do BNG continúe pagando este aluguer sen ter determinado que se vai facer neses terreos, e que pola contra se negue a cumprir as demandas que lles solicitan os propios veciños, como por exemplo a reforma da rúa Lepanto ou a do Campo da Torre".

"Esta é a política de Lores: empregar os cartos dos veciños de Pontevedra en proxectos que non existen, mentres desoe as prioridades reais dos pontevedreses", engadiu Jacobo Moreira.

Finalmente, dende a formación popular lembran que xa pasaron dous meses dende que lle pediron información ao Goberno local sobre o lugar e o número de composteiros comunitarios que van a instalar no barrio de Monte Porreiro e tamén no barrio de Campolongo.

"Esperemos que Lores lle solicitase ao novo ano máis coordinación e mellor xestión para o seu Goberno, tras comprobar a parálise que vén sufrindo Pontevedra dende hai moitos meses", sentenciou o portavoz dos populares.