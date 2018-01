Falece o avogado e político Gonzalo Adrio Barreiro aos 98 anos

Pontevedra perde un dos seus cidadáns máis ilustres. O avogado Gonzalo Adrio Barreiro faleceu este luns aos 98 anos de idade.

O seu corpo será velado no tanatorio Virxe do Camiño, no antigo asilo da rúa Loureiro Crespo.

Nacido na Boa Vila o 1 de outubro de 1919, Adrio Barreiro, ademais de dedicar a súa traxectoria profesional ao exercicio da avogacía, foi unha figura clave no PSOE galego. Foi deputado autonómico entre os anos 1985 e 1989 e candidato á Alcaldía de Pontevedra en 1987.

Ademais, foi un gran especialista en temas de memoria histórica. Dedicou gran parte da súa vida ao estudo da ditadura franquista e á visibilización das vítimas represaliadas. En 2004 editou o libro Sin odio, sin rencor pero el recuerdo vivo e, actualmente, preparaba a edición doutro título literario.

Gonzalo Adrio Barreiro, ademais, era unha persoa moi querida e recoñecida en Pontevedra, cidade que en 2003 concedeulle o premio Cidade de Pontevedra, a súa máxima distinción. Oito anos despois, en 2011, o Goberno central entregoulle a Medalla ao Mérito do Traballo.

Desde que se coñeceu a triste noticia do seu falecemento, as mostras de condolencia fóronse sucedendo.

Unha das primeiras referencias públicas foi a de Gonzalo Caballero, secretario xeral do PSdeG. A través da súa conta de Twitter, lamentou a perda dun "referente histórico" do socialismo galego, do que destacou a súa loita contra a ditadura e o seu compromiso co partide durante a democracia.

Tamén o Concello de Pontevedra expresou o seu pesar polo pasamento de Gonzalo Adrio. A súa vida, destacou, estará sempre vinculada a Pontevedra por ser un acérrimo defensor das liberdades e dereitos democráticos, así como polo empeño persoal de recuperar a memoria histórica da cidade.

O goberno recoñece tamén a súa entrega social e súa participación activa na vida política local. Sen dúbida, engaden desde o Concello, Gonzalo Adrio ten deixado unha pegada imborrable na historia da cidade como exemplo de infatigable defensor das liberdades e dos dereitos democráticos para a presente e as futuras xeracións.