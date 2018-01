As brigadas provinciais atenderon preto de 600 incidencias en 2017

Brigada provincial cunha máquina quitaneves © Deputación de Pontevedra

Un total de 571 emerxencias atendidas. É o balance do traballo das brigadas de conservación e mantemento da mobilidade na rede de estradas provinciais, titularidade da Deputación de Pontevedra.

Segundo informa o goberno provincial, estas actuacións corresponden aos avisos chegados a través da unidade de control e vixilancia da Deputación, que recibe e organiza as chamadas do 112, gobernos locais e outros servizos de emerxencia de toda a provincia durante as 24 horas do día, os 365 días do ano.

Os temporais sufridos ao longo do 2017 foron os principais protagonistas das actuacións e incidencias atendidas polas brigadas.

Os meses de febreiro, cando se produciron as borrascas 'Kurt' e 'Leiv', e decembro, cos temporais 'Ana' e 'Bruno', foron os que deixaron o maior número de traballos, con 164 e 86 emerxencias respectivamente, ás que se sumaron os traballos ordinarios realizados de xeito preventivo e outros atendidos dentro da xornada habitual.

Xaneiro foi o seguinte mes en número de actuacións xunto con outubro (38), coincidindo coa vaga de lumes, estando o resto do ano nunha media de 30 saídas debidas a motivos moi diversos.

As incidencias máis habituais foron as retiradas de pólas e árbores nas calzadas (201); o soporte e atención en accidentes de tráfico, para sinalizar o suceso, retirar elementos da calzada e baldear a vía no caso de que se derramaran líquidos (149); a recollida de animais soltos (52); nevadas ou xeo (49); desprendementos de noiros con terra e pedras (44); fochancas (24); así como asolagamentos (21) e outras actuacións variadas (semáforos sen funcionamento, retirada de tapas de sumidoiros, postes caídos ou retirada de metais).

A zona centro da provincia, formada polas vías dos concellos de Barro, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Campo Lameiro, Cangas, Cotobade, Cuntis, Catoira, O Grove, Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Pontecesures, Pontevedra, Portas, Poio, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa e Vilanova, estando atendida por tres brigadas con base en Pontevedra, foi a que máis actuacións sumou e acadou 208 actuacións de emerxencia.

A zona norte, á que dan servizo tres brigadas dos parques de Codeseda e Lalín, está formada polos concellos de Cerdedo, Dozón, A Estrada, Forcarei, Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces e chegou a 157 actuacións. O municipio da Estrada foi o que acumulou o maior número de intervencións de toda a provincia, con 58 emerxencias, xa que se trata tamén dun dos municipios con máis quilómetros de vías provinciais .

Finalmente, dúas brigadas da zona sur atenden a maior extensión do territorio nos concellos de Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, A Lama, Mondariz, Mondariz Balneario, Porriño, Ponteareas, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra, Soutomaior, Redondela, Tomiño, Tui, Vigo, Ponte Caldelas, As Neves, Oia, Nigrán, Baiona, Pazos de Borbén e Mos. Nestas vías actuouse en 206 casos dende as bases de Gondomar e Ponteareas.

Os concellos nos que menos incidencias se detectaron este 2017 foron Cambados (2 emerxencias), Poio (1), Portas (2), Dozón (1), Mos (2), O Rosal (1) e Oia (1). Non se recibiron avisos dos concellos de Pontecesures, Vilagarcía, A Illa, A Guarda e Tui, en moitos dos casos polo escaso número de estradas provinciais no seu territorio.