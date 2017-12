A polémica reforma de Luis Rocafort dá paso a unha nova avenida

Inauguración da rúa Luis Rocafort © Deputación Provincial de Pontevedra Inauguración da rúa Luis Rocafort © Deputación Provincial de Pontevedra

As obras da rúa Luis Rocafort de Sanxenxo están rematadas e, despois de meses de polémica e mesmo de facer saltar polos aires o goberno local, a actuación está xa en mans dos veciños.

A Deputación de Pontevedra fixo entrega da rúa á veciñanza este sábado, pechando, desta maneira, dez meses de obras que transformaron radicalmente a estrada e a converteron nunha nova avenida.

A inauguración contou coa participación da presidenta e o vicepresidente da Deputación Provincial, Carmela Silva e César Mosquera, e tamén do deputado de Mobilidade Uxío Benítez, responsable do departamento promotor do proxecto. Non faltou o alcalde accidental de Sanxenxo Gonzalo Pita, e concelleiros de todos os grupos municipais.

Carmela Silva destacou que a obra dá resposta a unha "demanda da xente” e que "urbanizar esta avenida era algo que había que facer ben e con criterios claros". Así se fixo e apostouse pola calidade, por un tratamento digno para dar "unha boa imaxe dun lugar cunha alta capacidade de atracción turística".

A presidenta destacou que a avenida quedou "espectacular" e quixo agradecer aos técnicos que a fixeron posible o seu traballo e compromiso, ademais de destacar que ten criterios de calidade e accesibilidade universal.

Mosquera, pola súa banda, manifestouse "satisfeito" porque despois de moitos anos como membro da oposición na Deputación, "e de dor de cartos públicos e dor corazón por obras deficitarias e desastrosas", a reforma de Luis Rocafort demostra un cambio na maneira de facer as cousas, xa que o novo goberno provincial apostou por mellorar o proxecto anterior e pasar a outro coa "máxima calidade".

"Tomamos decisións non entendidas como a de desadxudicar o anterior proxecto e non facer obras se non había os terreos. Contratamos para a Deputación ao arquitecto que máis sabe de urbanizacións en todo o Estado e chegamos a este proxecto para a entrada a Sanxenxo, e a vila meréceo. Ademais agardo que sirva como exemplo, e que as obras da Deputación e doutras administracións a partir de agora teñan este nivel de calidade. Sabemos que ás veces hai que ter paciencia, pero o resultado está aquí", indicou finalizou.

Gonzalo Pita, na súa quenda de intervencións, tamén asegurou que é un día de celebración porque se fixo realidade unha demanda histórica. Agradeceu aos veciños as cesións de máis de 1.000 metros cadrados de terreos para ampliar a rúa e rematou a súa intervención asegurando que "do malo, rexeitar; do bo, aprender".

A inauguración da avenida tivo o seu punto central no momento en que Carmela Silva realizou o acendido das novas luminarias da rúa, que se fixo telematicamente a través dun ipad. Así mesmo, a xornada estivo marcada pola actuación da Banda de Música de Sanxenxo, que interpretou varias pezas nun marco incomparable: coa praia de Silgar ás súas costas.

A actuación supuxo un investimento de 1,65 millóns de euros fronte aos 1,1 orzamentados inicialmente, un sobrecusto do que a Deputación se fixo cargo, pasando a financiar o 70% da obra fronte ao 55% anterior.