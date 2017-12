Marín e Cerdedo-Cotobade tamén celebran unha fin de ano adiantada 12 horas

Alumeado de Nadal en Marín © Juan Mejuto

As celebracións de fin de ano adiantadas ás 12 do mediodía empezan a ser habituais na comarca de Pontevedra e este ano volverán a municipios como Marín ou Cerdedo-Cotobade. Tampouco faltarán en Sanxenxo ou Vilagarcía de Arousa.

En Marín, o Concello organiza unha festa de Fin de Ano para todos os que queiran achegarse reproducindo as badaladas ás 12 da mañá. Será este domingo 31 de decembro na Alameda Rosalia de Castro.

Se o tempo permíteo, será desde o palco da música e senón na carpa de actividades que está instalada na Alameda. En ambos os casos, haberá lambetadas, música, sidra para brindar os maiores e festa para todas as idades.

Xa pola noite, haberá festa no Multiusos coa música dunha orquestra, baile e cotillón para todos os que queiran achegarse. O día 1 de xaneiro o Baile desprazarase á sala A Palma de Seixo, coa actuación de orquéstraa Cosmos a partir das 19.30 horas.

En Cerdedo-Cotobade, a Gran Festa de Nadal incluirá unha festa infantil con xogos, inchables e actividades desde as 10.00 horas no pavillón polideportivo de Carballedo. Xa ao mediodía, está programada a gran despedida do ano coas badaladas ás 12.00 horas.

O evento pretende fomentar as relacións entre os veciños e as familias do Concello, para que poidan compartir a despedida do ano. Contará con uvas, cotillón, música e algunhas sorpresas.