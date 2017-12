Gambóns, rape e doces do Nadal para os pacientes que teñen que despedir o ano no hospital

Gambóns con dúas salsas, crema de espárragos trigueiros, rape á americana acompañado con gambas, doces do Nadal e as uvas da sorte. Ese será o menú que cearán en Noitevella os pacientes que teñan que despedir o ano 2017 ingresados nos hospitais pontevedreses. Para a comida do primeiro día do ano terán preparado sopa de ave con tropezóns, vieiras ao forno, bitokes de tenreira con patacas pontenovo e champiñóns, e de sobremesa, torta de xema tostada ou macedonia natural de froitas.

Os datos facilitounos o Servizo Galego de Saúde a través dun comunicado no que informa de que o servizo de hostalería do Hospital Montecelo ultima estes días os preparativos para a celebración de fin de ano e Aninovo no centro hospitalario con menús especiais que se sevirán, segundo as estimacións realizadas, a preto de 220 pacientes hospitalizados a noite do 31 de decembro.

Tanto os pacientes como o persoal de garda do centro hospitalario poderán desfrutar dos pratos e doces típicos do Nadal, xa que o equipo de cociña enviará unhas bandexas con doces para os profesionais que teñan que traballar no centro nestas festas. No caso dos pacientes, os turróns estarán axeitados a cada tipo de dieta por textura e compoñentes en azucre.

O menú tamén inclúe outra data especial destas festas, o día de Reis, que no hospital comezará cun almorzo que incluirá café con leite, o tradicional roscón de Reis e zume. O menú do xantar consistirá en sopa de pasta, langostinos ao vapor, pavo con arroz pilaw e pemento asado, e de sobremesa, pera en xugo de laranxa e canela.

A xefa de cociña de Montecelo, Loida Río Salvador, explica, en declaracións facilitadas polo centro hospitalario, que a preparación das comidas nestas datas conleva moita organización previa, posto que dunha quenda para outra, pinches e cociñeiros procuran adiantar todo o que poden, de maneira que chegadas as festas poidan elaborar cada prato con todo o agarimo do mundo. Así, todas as sobremesas que se servirán os vindeiros días están feitas e etiquetadas de maneira personalizada polo persoal de cociña.