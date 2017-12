O PP carga contra o goberno local pola renuncia da ONCE a construír o novo Centro de Recursos Educativos

O anuncio de que a Organización Nacional de Cegos (ONCE) renuncia a construír un novo Centro de Recursos Educativos entre as rúas Eduardo Pondal e 12 de Novembro non puido sentar peor entre as filas do Partido Popular. O grupo municpal reacciona con duras críticas á xestión do goberno local e anuncia que vai estar vixiante sobre este tema.

O voceiro do PP, Jacobo Moreira, lamenta o anuncio, que se realizou este xoves 28 de decembro, Día dos Inocentes. "Escolleron o día perfecto", ironizou e engadiu que "se non hai novo CRE o normal é que se volva situación inicial", en alusión a que o Concello lle cedeu a parcela en 12 de Novembro para a creación dun novo Centro de Recursos Educativos a cambio do edificio da residencia do complexo educativo, que agora é ocupada polo Centro Social Sur.

Ao respecto, Moreira lembra ao goberno local que o seu partido votou a favor da modificación puntual do PXOM sobre uns 35.000 metros cadrados en terreos propiedade da ONCE porque tiñan a finalidade de financiar o novo Centro de Recursos Educativos no solar municipal na rúa 12 de Novembro, ademais da cesión da residencia. Votaron a favor "debido ao interese público da operación", pero ese interese que "agora desaparece".

"A cidade de Pontevedra non gaña absolutamente nada co anuncio feito onte", sinalou, pois asegura que o único beneficio municipal foi unha residencia deixada en estado ruinoso na que "houbo que investir moitos cartos de todos os pontevedreses para arrombala para os veciños". "Nin tan sequera nos a deixaron nunha condicións mínimas de acceso", critica.

Ante tal situación, Jacobo Moreira anuncia que vai estar vixiante en cada paso que de o BNG sobre a modificación do convenio para velar por os intereses de todos os pontevedreses. "Necesítanse moitos informes técnicos para xustificar esta modificación. Co anuncio feito onte convértese a operación nun urbanismo á carta, que non reporta beneficios para os pontevedreses", critican.

Os populares sinalan que este novo fracaso únese as recentes anulacións da regulación municipal dos crematorios e a declaración de deserto no concurso sobre a concesión do parking Veteris.