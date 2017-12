As pontes que cruzan o Lérez brillarán con luz propia para explotar o seu atractivo turístico

As pontes de Santiago, As Correntes, Os Tirantes e A Illa do Covo sumaranse ao do Burgo na súa nova imaxe con iluminación integral. Son os cinco pontes que cruzan o río Lérez ao seu paso por Pontevedra de titularidade municipal e o Concello decidiu elaborar un proxecto para dotalos a todos dunha nova iluminación que os poña en valor e permita crear un conxunto monumental, arquitectónico e turístico ao redor de todos eles.

O concelleiro de Obras, Demetrio Gómez, deu a coñecer que o goberno local mantivo este venres a última Xunta de Goberno do ano un novo proxecto para a iluminación integral deses catro pontes. En concreto, aprobouse qe sairá a licitación por 449.960 euros.

O proxecto complementa a actuación prevista xa para a ponte do Burgo. De feito na Xunta de Goberno que pecha 2017 aprobouse tamén o inicio da licitación da reforma desa ponte por valor de 2.561.390,91 euros, financiado con cargo aos fondos europeos. A reforma inclúe un proxecto de iluminación valorado en 800.000 euros que dotará á ponte de varias cores.

Trátase, segundo insiste, nunha oportunidade inmellorable para que cada ponte por separado adquira todo o seu valor como recurso arquitectónico, monumental e turístico, pero tamén para crear un conxunto que mesmo cambiará a paisaxe da noite pontevedresa a partir do próximo verán, cando se prevé que estea todo realizado. Acábase de sacar a licitación e ten un prazo de execución de 30 días.

O obxectivo era darlle esa imaxe de conxunto, por iso é polo que a principal dificultade para a elaboración do proxecto fose conceptual de compaxinar catro pontes -cinco co Burgo- tan diferentes arquitectónicamente, poñelos en valor en si mesmos e dar unha imaxe global. Finalmente, logrouse cun deseño realizado polos propios servizos técnicos municipais que apostará polas luces LED de tons brancos e pola discrección dos elementos da iluminación para que resalten os valores de cada ponte sen ser os propios puntos de luz os protagonistas.

Segundo o deseño revelado por Demetrio Gómez, a iluminación da ponte de As Correntes será a máis espectacular grazas aos 106 proxectores LED RGBW que se instalarán e que permitirán xogar coas cores e a composición, de tal forma que poderá ir variando a iluminación.

A ponte de Santiago será a máis sobria para seguir co seu deseño arquitectónico sinxelo, lineal e sobrio. Dispoñerá de proxectores de luz branca LED nos alicerces para destacar ás únicas liñas que ten e a iluminación será estático.

A ponte dos Tirantes, a máis complexa arquitectónicamente falando, tamén terá luces brancas que non iluminarán a ponte en si, senón os tirantes e as columnas que o compoñen. Para iso, substituiranse os proxectores actuais.

O proxecto incluirá unha única ponte peonil, a situada na Illa do Covo. Trátase dunha pasarela que recolle o espírito do modelo urbano pensado nas persoas e nunha actividade, camiñar, pero, con todo, ata agora non estaba iluminado pensando nos paseantes. O proxecto fará unha intervención respectuosa coa contorna natural que incorporará cordóns leds nos tirantes e proxectores no arco para as persoas que camiñan.