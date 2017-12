Volven á casa todos os gardas civís de Pontevedra desprazados a Cataluña

Os ao redor de 120 axentes da Garda Civil de Pontevedra que se desprazaron o pasado mes de setembro a Cataluña dentro do dipositivo especial de seguridade establecido polo Ministerio do Interior xa están na casa.

Os últimos efectivos en regresar tras máis de tres meses en Cataluña foron un grupo de axentes do Grupo de Reserva e Seguridade da Garda Civil ( GRS) de Castro Senín, na parroquia de Mourente, que regresaron a Pontevedra a última hora da tarde deste xoves.

Ao seu regreso, os axentes estaban "satisfechos con el deber cumplido y alegres de volver a reunirse con sus familias", segundo recolle a conta oficial de Twitter dedicada ás actividades do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas na provincia de Pontevedra.

O continxente cos últimos GRS pecha un regreso que se realizou graduado, a mesma forma na que se foron desprazando a Cataluña os axentes no mes de setembro. O desprazamento realizouse con motivo dun dispositivo especial posto en marcha ante a celebración do referendo do domingo 1 de outubro, pero o Ministerio do Interior foi ampliando ata prolongarse máis de tres meses.