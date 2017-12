Protesta en Correos polos recortes e as contratacións "a dedo"

Concentración da CGT en Correos © Mónica Patxot

Un grupo de traballadores de Correos concentrábase con pancartas este xoves ante as instalacións da oficina central en Pontevedra, situada na rúa Oliva.

O persoal reclama un servizo público de calidade e piden que deixen de realizarse recortes. Piden, ademais, que se remate coas contratacións " a dedo2 e coa acumulación de horas extra do persoal.

Desde o sindicato CGT sinalan que o servizo postal está a sufrir un importante deterioro co 25% do persoal traballando en precario, con contratos para eventuais que non superan as oito horas semanais.

Indican que, ademais, se producen continuos recortes de persoal provocando que se endurezan as condicións do resto de traballadores.