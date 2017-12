Unha muller falece tras un incendio na súa vivenda de Poio

Vivenda de Poio na que se produciu o incendio e falecemento © Mónica Patxot Vivenda de Poio na que se produciu o incendio e falecemento © Mónica Patxot

Unha muller de 86 anos faleceu en Poio tras declararse un incendio na súa casa mentres durmía. A orixe do lume foi, aparentemente, accidental, pero a Garda Civil abriu unha investigación para aclarar o sucedido.

O incendio, segundo fontes policiais, produciuse nunha vivenda unifamiliar de tres pisos situada no número 34 da rúa Peirao Besada, en Lourido.

A alerta do suceso deuna a filla da propia falecida, que vive no segundo piso. Súa nai reside soa no primeiro piso, xusto debaixo, e, cando baixou a vela, xa a atopou morta

O lume afectara un colchón e quedou extinguido nuns minutos. Os investigadores barallan a hipótese de que a muller faleceu a consecuencia da inhalación de fumes, xa que a vítima foi achada tombada nunha habitación distinta onde se produciu o lume.

A Garda Civil, que se fixo cargo do caso, investiga agora as causas do incendio e desprazáronse ata o lugar especialistas en investigación de incendios da Garda Civil desprazados desde A Coruña.

Ata o lugar, mobilizados polo 112 Galicia, trasladáronse os Bombeiros de Ribadumia e Pontevedra, efectivos de Emerxencias Sanxenxo e a Garda Civil.