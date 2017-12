Amplían o acceso ao núcleo do Piñeiro, en Forzáns

Obras no acceso ao lugar do Piñeiro, en Forzáns © Concello de Ponte Caldelas

As obras que o Concello de Ponte Caldelas está a acometer no lugar do Piñeiro, na parroquia de Forzáns, acabarán coa imposibilidade de acceder cun vehículo a este núcleo habitado.

Ata agora a única maneira de acceder ao lugar era mediante un carreiro de preto de 300 metros e con apenas un metro de anchura.

Coa ampliación prevista este camiño pasará a ter 3 metros de ancho poñendo fin a unha reivindicación dos veciños que se remonta a unha década atrás.

Unha vez as máquinas abran o ancho necesario deberanse reconstruír os muros de contención. Ademais instalaranse drenaxes para evitar que as choivas danen o terreo e pavimentarase, posiblemente en formigón para garantir o agarre dos coches, segundo explicou o goberno local.

De media ducia de vivendas que se verán directamente beneficiadas por esta actuación unha atópase actualmente en fase de restauración.