As emendas do PP decepcionan ao Goberno provincial

"O único que busca o PP é que sigamos a prestar servizos propios da Xunta, que eles non compren". Así falou o deputado responsable de Economía, Carlos Font que criticou este mércores a emenda a totalidad presentado polo Partido Popular na Deputación de Pontevedra por ser "pobre, falta de contido e de rigor".

Ao seu xuízo, as propostas presentadas polos populares son "opinións que non poden ser obxecto de valoración. Limítanse a opinar, esquecendo o que fixeron nos seus longos gobernos, dixo Font, mentres que nós facemos e recompoñemos".

Para este deputado as alegacións do PP demostran "que non coñece nin a provincia, nin as súas necesidades, nin a desfeita que tiñamos nesta Deputación, nin o mínimo criterio sobre elaboración de orzamentos".

O responsable de Economía no Goberno Provincial sinalou que as emendas da oposición "son exclusivamente un escritiño para poder falar e mentir outra vez máis" e suliñou que repiten o documento presentado o ano anterior.

Font insistiu que o orzamento "resume con claridade as grandes liñas do goberno, cun proxecto global de provincia con respecto á autonomía local e que reflicte a boa situación da economía da Deputación". Ademáis engadiu que as contas provinciais estase a elaborar dende setembro, e destacou que "nunca" os concellos "coñeceron con tanta antelación as cantidades a recibir polo Plan Concellos para poder elaborar as súas contas", e engadiu que o mesmo ocorreu cos sindicatos, cos que desenvolveron con "normalidade" as sucesivas mesas de negociación.

O deputado rexeitou "que o PP demonice o incremento en persoal e gasto corrente cando corresponde, na súa maior parte, as deficiencias que deixaron eles tanto na estabilidade do persoal desta administración como na carencia de recursos para afrontar as tarefas", dixo.

Igualmente, o deputado enumerou as "enormes contradicións" dos populares cando piden mais recursos para emprego "e a Xunta nos reduce de seis a dous o número de axentes de emprego de desenvolvemento local ou cando esixen 18 millóns máis para os concellos, un reclamo publicitario carente de apoio económico, sen dicir que o goberno do Estado pon límites. Deberían falar cos seus compañeiros en Madrid e a Xunta", engadiu.