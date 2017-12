Atopan unha vaca morta no cauce do río Umia © Concello de Cuntis

Este martes foi localizada unha vaca morta no cauce do río Umia. Foi no lugar de Xinzo, na parroquia de Cuntis.

Ao lugar dos feitos trasladouse o alcalde Manuel Campos, acompañado pola Policía Local e técnicos de Protección Civil.

O concello informou inmediatamente ao 112 Galicia para que o comunicara ao organismo correspondente, Augas de Galicia, dado que se encontra na conca do río Umia.

O corpo do animal quedou enganchado nunha árbore na beira do río.