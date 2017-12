Nadalocio, tan típico como o turrón

Nadalocio no Recinto feiral

Un dos elementos característicos do Nadal pontevedrés é a apertura da pista de xeo no Recinto Feiral. Nadalocio estará aberto ata o próximo 7 de xaneiro e a súa oferta non se limita á patinaxe senón que se complementa con máis actividades lúdicas pensadas nos máis cativos da casa e nas súas recentemente estreadas vacacións

© Mónica Patxot