Rescatan un veleiro que chocou contra unha batea na ría de Arousa

Un dos tripulantes dun veleiro de 15 metros, de nome "Pacífico" e base en Vilagarcía, chamou pouco antes das sete da mañá deste sábado á Garda Civil avisando que acababa de chocar contra unha batea na Ría de Arousa, á altura de Carril, preto da illa de Cortegada.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, ao lugar de suceso acudiron embarcacións do Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Finisterre e do Servizo marítimo da Garda Civil.

A bordo do veleiro ían tres persoas que non resultaron feridas. O veleiro atopábase encima da batea con danos no casco aínda que non presentaba vías de auga.

A patrulleira " Vesubio 1" procedeu ao rescate da embarcación chegando ao porto de Vilagarcía ás 07:50 horas.

O veleiro só presenta danos leves no casco. Segundo os axentes da Garda Civil, o patrón do "Pacífico" desviouse de forma incorrecta á altura da praia dás Sinas próxima á Illa de Arousa crendo que xa estaba a entrar no porto de Vilagarcía.

A embarcación tiña como porto de orixe a localidade portuguesa de Póvoa de Varzin.