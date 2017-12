Un condutor resulta ferido grave nunha colisión frontal entre dous vehículos en Ardán

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias ( CIAE) 112 Galicia informou dun accidente de tráfico en Marín. Rexistrouse esta madrugada, foi unha colisión frontal entre dous turismos da que resultou ferido gravemente un dos condutores implicados.

O accidente produciuse pasada a unha desta madrugada na parroquia de Ardán, concretamente nunha estrada que discorre paralela á variante VG 4.4.

Foi un dos implicados no accidente o que chamou ao 112 Galicia para pedir asistencia médica urxente para o condutor dadas as lesións graves que presentaba. Deste xeito, os xestores do 112 avisaron aos profesionais de Urxencias Sanitarias, axentes da Garda Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil e mesmo bombeiros.

Con todo, unha vez que chegaron ao lugar, comprobaron que a persoa estaba liberada e accesible para ser atendida polos servizos sanitarios.

Igualmente, os medios permaneceron no lugar para retirar os restos do accidente e restablecer a seguridade na vía.