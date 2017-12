O aramado da batería militar de San Vicente xa é historia

Novo valo cinexético na área militar de San Vicente © Brilat OC

Defensa deu por finalizadas as obras de instalación do novo valo cinexético que permitirá a ampliación da senda peonil de Pedras Negras, que percorre gran parte do litoral de San Vicente do Mar (O Grove).

A reparación do cercado perimetral no recinto militar de Porto Cuaces supuxo a desafectación e o deslinde de aproximadamente 11.200 metros cadrados do terreo necesario para a construción da pasarela.

As obras, que foron realizadas pola empresa CYS San Blas, consistiron na roza e retirada do antigo aramado militar e na construción dun novo valado cinexético.

Estes traballos permiten a ampliación do paseo peonil de Pedras Negras e a conexión do mesmo cara á punta de Con Negro.