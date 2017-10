Dúas persoas resultan feridas nunha saída de vía en Marín

Dúas persoas resultaban feridas ao redor das 14.30 horas deste venres 20 cando o vehículo en que viaxaban saíase da vía.

O accidente rexistrábase na Variante de Marín, concretamente no punto quilométrico 4, en dirección á vila marinense, segundo a información facilitada polo 112 Galicia.

Un particular e o 061-Urxencias Sanitarias alertaba do sinistro ao Servizo de Emerxencias do 112. De maneira inmediata, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) avisábase á Garda Civil de Tráfico, a Protección Civil, ao servizo de mantemento da estrada e aos Bombeiros do Morrazo.