Erasmus para sempre

Encontro de ex alumnos e alumnos do Valle Inclán participantes no proxecto Erasmus © Mónica Patxot

O paraninfo do Instituto Valle Inclán converteuse este xoves nun espazo de encontro entre ex alumnos deste centro que tiveran experiencias nos últimos 30 anos dentro do proxecto Erasmus, cando estaba só destinado a universitarios, e estudantes actuais que poden ter a oportunidade de desenvolver estudos en diferentes países a través do Erasmus+ ou Erasmus Escolar destinado a mozos que cursan estudos no instituto.

A través dunha campaña de procura de antigos estudantes realizada pola responsable do proxecto YES!, Ana Santos, docente no centro, este xoves o Valle Inclán recibía a visita deses ex alumnos procedentes de diversos países, algún deles acompañado do seu bebé, que contaron as súas experiencias e a importancia de participar nunha iniciativa internacional para poder desenvolver as súas carreiras profesionais.

Esta actividade era o punto central dunha semana que o IES Valle Inclán dedica ao Proxecto Yes! do Erasmus. Os actos conclúen este venres cun taller para traballar a semociones e a asistencia ao Teatro Principal para ver o documental do pontevedrés Antón Cruces: 'Oldman. O último Triatleta'.